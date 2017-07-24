مدير تربية أمانة العاصمة: امتحانات الشهادة الثانوية استكملت بنجاح [24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



قال رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة محمد الفضلي،"إن إمتحانات الشهادة العامة " ثانوي" استكملت اليوم بنجاح وفق خطة وزارة التربية والتعليم".



وأوضح الفضلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن امتحانات الشهادة العامة الثانوية سارت بصورة طبيعية ولم يعكر صفوها سوى استمرار العدوان.



واعتبر إصرار القطاع التربوي والطلاب على إنجاح العملية التعليمية والإمتحانية رسالـة لقوى العدوان باستمرار الشعب اليمني في ميادين العمل لبناء الوطن والدفاع عنه.



حيث تقدم لامتحانات الشهادة العامة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بأمانة العاصمة لهذا العام 33 ألف طالبا وطالبة، فيما تقدم لامتحانات الشهادة الأساسية التي استكملت الخميس الماضي 48 ألف طالب وطالبة، وأشرف على العملية الإمتحانية نحو سبعة آلاف و145 معلماً ومعلمة وكادر تربوي .

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