شباب ذو ريدان والفاروق يتعادلان في بطولة الشهداء بذمار [24/يوليو/2017] ذمار - سبأ :



إنتزع فريق شباب ذو ريدان دمت الضالع تعادلا ثمينا بطعم الفوز من فريق الفاروق إب في المباراة التي جرت بينهما على الملعب الاحمر بنادي نجم سبأ ذمار في ختام لقاءات الجولة الأولى لفرق المجموعة الأولى بدوري النخبة لكرة القدم على كأس الشهداء بمديرية ذمار .



جاء ذلك بعد أن سجل كل فريق ثلاثة أهداف في شباك الخصم في مواجهة تأخرت عن بدايتها عن الوقت الأًصلي جراء الأمطار.



بهذا التعادل احتلا فريقا ذور يدان والفاروق المركز الثاني في المجموعة خلف المتصدر فريق المنصور صاحب النقاط الثلاث، فيما يقبع فريق عرفان من أمانة العاصمة في المرتبة الأخيرة مع نهاية الجولة الأولى بدون نقاط .



وتتواصل البطولة غدا بإقامة اللقاء الختامي لفرق المجموعة الثانية والذي سيجمع فريقي العامرية من رداع مع الهلال من دمت .

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