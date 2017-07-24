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مناقشة إحتياجات مديريات العدين بمحافظة إب
[24/يوليو/2017] إب - سبأ :

ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح ووكيل وزارة الداخلية لشئون المناطق الوسطى اللواء عبد الحافظ السقاف، الأوضاع الخدمية والتنموية بمديريات العدين وحزم وفرع العدين.

وإستعرض الإجتماع الذي ضم مدراء المديريات والمجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والعقال، إحتياجات ومتطلبات هذه المديريات والدور الذي يضطلع به أبناء هذه المديريات في تعزيز الأمن والإستقرار في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة قاسم المساوى ومدير أمن المحافظة محمد الشامي أكد محافظ إب أهمية تعزيز الاصطفاف والتلاحم في مواجهة العدوان وتوحيد الجبهة الداخلية.

وحث الجميع على استشعار المسئولية تجاه ما يقوم به العدوان من تصعيد في مختلف الجبهات.. وشدد على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في مختلف مديريات العدين.

وأكد المحافظ صلاح أهمية رفد جبهات العزة والكرامة بالرجال والمال والعتاد لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

ووجه مدراء المديريات والمجالس المحلية والتنفيذية بتوفير الرعاية لأسر الشهداء والجرحى في مختلف مديريات المحافظة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية ضرورة دعم المرابطين بجبهات الشرف والبطولة الذين يسطرون ملاحم بطولية في مواجهة العدوان.

وحث الأجهزة الأمنية برفع مستوى اليقظة بالمديريات.. داعيا الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن للتصدي لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة بمديريات العدين.

سبأ
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