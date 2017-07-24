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وزير الخارجية يلتقي الوفد المشترك للأمم المتحدة
[24/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم الوفد المشترك رفيع المستوى للأمم المتحدة، برئاسة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) أنطوني ليك والمدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أوهانوم غيبريسوس.

وأعرب وزير الخارجية عن ترحيب الجمهورية اليمنية بالمدراء التنفيذيين للمنظمات الإنسانية للأمم المتحدة التي تقوم بدور إنساني هام في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للمواطنين اليمنيين الذين يعانوا من وضع إنساني هو الأسوأ على مستوى العالم بسبب العدوان والحصار المفروض من قبل دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات.

وأشار إلى أن ما تقوم به دول العدوان في اليمن هو حرب إبادة ضد الإنسانية تهدف إلى قتل وتجويع الشعب اليمني.

وأكد وزير الخارجية أن ما يشهده اليمن من ارتفاع حدة تفشي سوء التغذية وانتشار وباء الكوليرا وغيرها من الأمراض تقف خلفها السعودية والإمارات كونها من أوجد البيئة المناسبة نتيجة الحصار الشامل براً وجواً وبحراً ومنع وتأخير وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن وإستمرار إغلاق مطار صنعاء وعدم السماح بدخول الرافعات المقدمة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى ميناء الحديدة وكذا وضع الكثير من العراقيل أمام سفن المساعدات الغذائية والعلاجية التي تؤدي إلى زيادة تدهور الوضع الإنساني.

ولفت إلى أهمية زيارة الوفد المشترك من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية إلى اليمن بهدف تقييم الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية لمواجهة أكبر وأسوا كارثة على مستوى العالم حسب تصنيف الأمم المتحدة، والتي يحاول العدوان حجب الحقائق عن العالم وتزييفها، حيث منع وصول الإعلاميين والصحفيين الدوليين والإقليميين إلى اليمن.

وشدد وزير الخارجية على أنما يتعرض له اليمن ليس حرباً تقليدية كما هو متعارف عليه، أو صراع بين أطراف داخلية، كما يروج له إعلام دول العدوان، بل هو حرب شاملة تستهدف المواطن اليمني بالدرجة الأولى فطيران العدوان لم يترك أي تجمع مدني أو منزل أو منشأة اقتصادية إلا ودمرها وأغلب ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأكد على الوفد المشترك للأمم المتحدة أهمية النظر إلى الشارع اليمني والإطلاع على حقيقة معاناة المواطن اليمني البسيط المستهدف من قبل العدوان .

وأوضح الوزير شرف أن حكومة الإنقاذ جاءت لخدمة المواطن في هذه الظروف الصعبة وأنها تمدا يد السلام لإنهاء العدوان ورفع الحصار .. مؤكداً ضرورة أن يكون هذا السلام عادل ومشرفاً ومرضي لتطلعات الشعب اليمني .


فيما أكد الوفد المشترك للأمم المتحدة أن الهدف الأساسي من زيارة اليمن بالتشكيلة غير المسبوقة للوفد، يمثل رسالة هامة من الأمم المتحدة تؤكد خطورة الوضع الإنساني في اليمن وما يواجهه من أسوأ مجاعة وتفشي لسوء التغذية وانتشار الأوبئة على مستوى العالم.

سبأ
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