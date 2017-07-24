عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خفر السواحل الليبي يعلن عن إنقاذ 278 مهاجراً بينهم نساء وأطفال طرابلس – سبأ :

أعلن خفر السواحل الليبي اليوم الاثنين عن انقاذ 278 مهاجراً بينهم نساء وأطفال قبالة سواحل مدينتين إلى الغرب من العاصمة طرابلس.



وقال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم في تصريح نقلته وكالة انباء رويترز إن خفر السواحل قرب مصفاة الزاوية أنقذ 128 شخصاً على بعد حوالي 23 كيلومترا من الساحل و150 آخرين قبالة سواحل صبراتة.



ويحاول آلاف المهاجرين العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، وينطلق أغلب المهاجرين من المدن الساحلية في غرب ليبيا، فيما تحاول إيطاليا والاتحاد الأوروبي العمل مع السلطات الليبية لمكافحة المهربين

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ