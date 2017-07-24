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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 07:27:14م
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قتلى وجرحى من الجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وعسير وجيزان
[24/يوليو/2017]
نجران - سبأ:
 لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم وجرح آخرين اليوم في عمليات لوحدات من الجيش واللجان الشعبية بنجران وجيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على موقع الشبكة قبالة منفذ الخضراء، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت طقم عسكري سعودي سقط طاقمه بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى إستهداف تجمعات العدو السعودي شرق سلاطح وموقع عباسه.

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعا لمرتزقة العدو السعودي في منفذ علب بعسير، ودكت تجمعات أخرى للجنود السعوديين في موقع القنبور بجيزان محققة إصابات مباشرة .

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