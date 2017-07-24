محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة إزالة المباني المستحدثة بمدينة رداع بالبيضاء البيضاء - سبأ:

دشنت بمدينة رداع محافظة البيضاء اليوم، حملة إزالة المباني المستحدثه والعشوائيات وفتح عدد من الشوارع الفرعية بالمدينة.



وفي التدشين الذي حضره مدير عام مديرية رداع أحمد محمد العكام ورئيس لجنة الخدمات بمحلي رداع فيصل الرياشي، تم إزالة عدد من المباني المخالفة للمخططات الهندسية والتي ساهمت في إستقطاع مساحات من الشوارع العامة.



وأكد مدير عام مديرية رداع أهمية حملات إزالة العشوائيات والمباني المخالفة لتسهيل أعمال رصف الشوارع وإيصال الخدمات العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والحد من الإزدحام وعمل ممرات لسيول الأمطار.. مشددا على ضرورة الإلتزام بالمخططات للشوارع والحارات.



إلى ذلك دشن مدير عام مديرية رداع ومعه مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس منير الصلوي ورئيس لجنة الخدمات بمحلي رداع فيصل الرياشي، اليوم أعمال الرصف للمرحلة الثانية في حارة الهدى والشوارع الفرعية بمنطقة الصافية بالمدينة بطول 3212 متر مربع بتكلفة 17 مليون ريال.



وأشار مدير عام مديرية رداع إلى ضرورة تنفيذ المشروع حسب المواصفات المتفق والفترة الزمنية المحددة .. مشددا على الجهات المعنية الإضطلاع بدورها في إزالة كافة المخالفات العشوائية التي تعترض أعمال الرصف بمدينة رداع .

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ