رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنطلاق بطولة الحباري الثانية للتنس بصنعاء صنعاء - سبأ:

انطلقت بصنعاء اليوم منافسات بطولة الحباري الثانية للتنس على مستوى الجمهورية، ينظمها الإتحاد العام للتنس والاسكواش بدعم مجموعة شركات الحاج علي محمد الحباري.



وفي إفتتاح البطولة بحضور أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان .. أكد القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عبد الرحمن الحسني أن الإتحاد بإقامته هذه البطولة وغيرها من البطولات يعزز من توسيع قاعدة اللعبة على مستوى الجمهورية .. مثمنا جهود إتحاد التنس في الترتيب لإقامة هذه البطولة .



فيما نوه رئيس إتحاد التنس والاسكواش محمد رزق الصرمي بمستوى الشراكة بين الإتحاد والقطاع الخاص ومجتمع رجال المال والأعمال وما يحظى به الإتحاد من دعم في إقامة برامجه وأنشطته التي تستهدف كل فئات المجتمع وخاصة الشباب.



بدوره أعرب رئيس مجموعة شركات الحباري يحيي الحباري الذي دشن إنطلاق البطولة على ملاعب الإتحاد، عن الشكر للإتحاد الذي يعتبر من أبرز الإتحادات في إقامة الأنشطة الرياضية.



وأكد تبني ودعم إقامة البطولة سنويا برعاية مجموعة شركات الحباري وعلى مستوى جميع المحافظات .. منوها بدور رئيس وأعضاء الاتحاد واللجان على التنظيم لهذه البطولة .



وتقام منافسات البطولة التي تستمر حتى ٢٩ يوليو الجاري في فئات "براعم، ناشئين، كبار، رواد، فتيات، معاقين حركيا ذكور، معاقين حركيا إناث".



حضر الإفتتاح مدير عام الإتحادات والأندية بوزارة الشباب نبيل مهدي وأمين عام إتحاد التنس والاسكواش عبد الجليل الحرازي.

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ