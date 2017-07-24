محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء لأهالي شهداء مجزرة العدوان بالمخا صنعاء - سبأ:

نظمت أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء اليوم وقفة إحتجاجية لأهالي شهداء مجزرة العدوان بمدينة العمال بالمخا بمحافظة تعز بمناسبة الذكرى الثانية للمجزرة التي راح ضحيتها 125 شهيدا وأكثر من 100 جريح معظمهم نساء وأطفال.



واستنكرت منظمات المجتمع المدني في الوقفة التي نظمتها الدائرة الحقوقية والقانونية بالمجلس السياسي لأنصار الله، إستمرار تحالف العدوان في إستهداف المدنيين وإرتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في اليمن.



ونددت بصمت الأمم المتحدة على جريمة إستهداف مدينة العمال بالمخا ولم يصدر عنها أي إجراءات لتحقيق المسائلة في هذه الجريمة التي مر عليها عامين.



وحذرت منظمات المجتمع المدني في بيان من العواقب الوخيمة لإستمرار الصمت الدولي .. لافتة إلى أن عدم المسائلة وتعزيز سياسيات الإفلات من العقاب يشجع العدوان في إرتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين والأسرى .



وطالبت بتحقيق دولي مستقل في إعدام الأسرى بمديرية موزع بتعز من قبل مرتزقة العدوان بحماية إماراتية .



وأكدت منظمات المجتمع المدني إستمرارها في رصد وتوثيق جرائم الحرب والعمليات الإرهابية التي ترتكبها جماعات الإرهاب تحت غطاء سعودي وإمارتي.

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ