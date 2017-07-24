عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الكرملين : أي عقوبات أمريكية جديدة على روسيا سيضر بمصالح البلدين موسكو – سبأ :

حذر الكرملين اليوم الاثنين من أن أي عقوبات أمريكية جديدة على روسيا سيضر بمصالح البلدين في وقت يستعد الكونغرس لإقرار حزمة من الاجراءات العقابية ضد موسكو.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نعتبر استمرار نهج العقوبات غير مفيد ويضر بمصالح البلدين".



وكان مجلس الشيوخ اقر في شبه اجماع في 15 يونيو اقتراح قانون بفرض عقوبات على روسيا وإيران، لكن النص واجه عرقلة في مجلس النواب حيث نجحت المفاوضات في نهاية المطاف السبت في فتح الباب للتوصل إلى اتفاق بشأنه.



وينتظر ان يصوت مجلس النواب غداً الثلاثاء على قانون يفرض عقوبات على روسيا لتدخلها المزعوم في حملة الانتخابات الأمريكية العام الماضي وبسبب الازمة الاوكرانية .



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى تحفظاً على القانون كونه يهدف الى تقييده لمنعه من رفع عقوبات مفروضة على روسيا .



وقال بيسكوف إن الكرملين لا يزال يراقب إن كان ترامب سيقر الاجراءات التي تحدث مدير الإعلام الجديد في البيت الأبيض انطوني سكاراموتشي عنها .



وأشار بيسكوف إلى أنه لا يزال من المبكر الحديث عن أي إجراء محتمل كرد من موسكو قبل أن يتخذ ترامب قراره.



وكانت روسيا اعربت عن املها في ان يخفف انتخاب ترامب من حدة التوتر في العلاقات.

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ