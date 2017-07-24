محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صنعاء يكرم عمال النظافة صنعاء - سبأ:

كرم محافظ صنعاء حنين قطينة ومعه وكيل المحافظة فارس الكهالي اليوم عمال النظافة بالمحافظة.



وفي التكريم أشار المحافظ قطينة إلى أن تكريم عمال النظافة وهم يؤدون أعمالهم في الميدان عرفانا بالدور الذي يقومون به في الحفاظ على نظافة المدينة.



وأشاد بدور عمال النظافة في مكافحة الكوليرا من خلال نظافة الأماكن العامة والشوارع والمتنزهات والطرق رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



فيما أشاد نائب مدير عام صندوق النظافة والتحسين عنتر الحباري بجهود عمال النظافة في مركز المحافظة والمديريات .. لافتا إلى أن تكريمهم من قيادة المحافظة في الميداني يعكس مدى الإهتمام بهم عرفانا بجهودهم في هذا الجانب.



فيما ثمن رئيس نقابة عمال النظافة بالمحافظة يحيى القحم إهتمام قيادة المحافظة بعمال النظافة وحرصها على توفير إحتياجاتهم .. مؤكدا إصرار عمال النظافة على الإستمرار في أداء مهامهم.



حضر التكريم مديرا مكتبي الزراعة بالمحافظة محمد الدبا والمعلومات علي زيد ونائب مدير مكتب الزراعة بالمحافظة علي القيري ومدير صندوق النظافة بمديرية همدان زايد كباس.

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ