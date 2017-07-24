محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ تعز يعلن إفتتاح منفذ نقيل الإبل صالة الإنساني تعز - سبأ:

أعلن محافظ تعز عبده الجندي عن إفتتاح منفذ نقيل الإبل صالة بمدينة تعز أمام المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.



وأكد المحافظ الجندي أن إفتتاح منفذ صالة الإنساني سيعمل على تخفيف الأعباء المعيشية والإجتماعية عن كاهل المواطنين في ظل إستمرار العدوان والحصار على اليمن.



وقال "إن إفتتاح المنفذ الإنساني أمام المواطنين يأتي حرصاً من القيادة السياسية والحكومة والسلطة المحلية على تغليب المصلحة الوطنية والإنسانية وجعل مصلحة المواطن فوق كل الإعتبارات وترسيخ ثقافة السلام والإخاء والتسامح ".



وأشار المحافظ الجندي إلى أن المنفذ سيخصص للجانب الإنساني والإغاثي .. محذرا الجماعات المسلحة داخل المدينة من استغلال المنفذ لأغراض عسكرية أو المساس بحياة المواطنين أو تقيد حريتهم.



وحمل محافظ تعز تلك الجماعات مسئولية حماية المواطنين وممتلكاتهم .. مثمنا جهود قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء عبد اللطيف المهدي والقيادات العسكرية والأمنية وأبطال الجيش واللجان الشعبية في هذا الجانب الإنساني.



إلى ذلك أوضح رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بتعز أحمد المساوى أنه وتزامناً مع فتح منفذ نقيل الإبل صالة سيتم توزيع ألف سلة غذائية للمواطنين في أحياء صالة والجحملية.



وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوحدة التنفيذية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بالمحافظة .. لافتا إلى أن المنفذ سيسهم في مرونة حركة المواد الإغاثية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين في ظل العدوان والحصار.



وقال المساوى " نرحب بكل المبادرات التي تسهم في ترسيخ قواعد السلام وتعزز الجهود الإنسانية ".

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ