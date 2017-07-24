عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في رام الله رام الله – سبأ:

أصيب اربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم ان أربع إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله وجميعها في الأطراف السفلية وبحالة مستقرة.



وتوغل عشرات من جنود الاحتلال في اطراف مدينة رام الله ولاحقوا الشبان مستخدمين الرصاص الحي والمطاطي والمياه العادمة.



وكان العشرات من طلبة جامعة (بيرزيت) توجهوا للمدخل الشمالي لمدينة رام الله بعد تأبين زميلهم محمد أبو غنام الذي استشهد يوم الجمعة برصاص الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ