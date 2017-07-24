محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل أمانة العاصمة يتفقد سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

اطلع وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف اليوم سير العمل في محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالأمانة .



وتفقد السقاف ومعه القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس’ أقسام المحطة وطاقتها الإنتاجية ومراحل التحلية التي تتم فيها معالجة مياه الصرف الصحي.



واستمع السقاف من مدير عام المحطة عبدالوهاب صلاح’ إلى شرح عن الأعمال الجارية لتنظيف وإخراج الأتربة المتكدسة من أربعة أحواض وكذا الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل المحطة وشحة الإمكانيات والنفقات التشغيلية الضرورية.



وأشاد وكيل الأمانة لقطاع الخدمات’ بجهود وثبات عمال وموظفي محطة معالجة الصرف الصحي خاصة مع قلة النفقات التشغيلية وانقطاع المرتبات بفعل العدوان والحصار.



من جانبه ثمن القائم بأعمال مدير مؤسسة المياه بجهود السلطة المحلية وقطاع الخدمات ودعمهما للمؤسسة والمحطة وتوفير احتياجاتها من الديزل لتشغيل مولدات الآبار ومضخات المياه في فترات عديدة وكذا الدعم للمؤسسة للحد من انتشار وباء الكوليرا.



وأشار إلى أن المحطة واجهت العديد من الصعوبات التي أدت إلى توقفها عن العمل ساعات طويلة خلال اليوم جراء استمرار العدوان والحصار. ومنع دخول المشتقات النفطية

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ