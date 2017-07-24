محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الوضع الأمني بمحافظة عمران عمران - سبأ:

ناقش إجتماع أمني بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالعزيز محفوظ، مستوى الأداء الأمني بالمحافظة والمديريات خلال الفترة الماضية.



واستعرض الإجتماع تقرير مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل حول الآليات التي تم إتخاذها لتعزيز الأمن والإستقرار بالمحافظة والمناطق الأمنية والوحدات الإدارية، وجهود التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والجهات ذات العلاقة لمكافحة الجريمة.



كما استعرض الإجتماع ما تم إنجازه وفقا للخطة الأمنية بالمحافظة الهادفة إستتباب الوضع الأمني والحد من الإختلالات وفي المقدمة الأعمال الإجرامية.



وقيًم الإجتماع ما تم تنفيذه من خطة العام الجاري وما اشتملت عليه الخطة في رفع كفاءة المستوى الأمني والضبطي.



كما تم إستعراض المؤشرات للإطار العام للخطة الأمنية للفترة المقبلة من العام الجاري وما تتضمنه من مهام أمنية.

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ