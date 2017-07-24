عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشريد الآلاف من الاشخاص جراء الفيضانات في ميانمار يانغون ـ سبأ:

قتل شخصان وشرد أكثر من مائة ألف آخرين في ميانمار بسبب الفيضانات العارمة التي غطت أجزاء كبيرة من البلاد.



وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم، “أن الفيضانات اجتاحت أجزاء كبيرة من البلاد وشردت أكثر من مائة ألف شخص، وأسفرت عن مقتل اثنين.



وأكد مسؤول في مجال الإغاثة من الكوارث أن منسوب المياه ارتفع منذ أن بدأت الأمطار الموسمية الغزيرة بالهطول في وسط البلاد مطلع شهر يوليو الجاري، مما دفع البعض إلى اللجوء للمناطق المرتفعة أو الاحتماء بالأديرة.



يشار إلى أن ميانمار هي إحدى دول جنوب شرقي آسيا الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية فغالبا ما تضربها الأعاصير والزلازل من وقت إلى آخر، والفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية.

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ