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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 05:54:47م
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  رياضة
مانشستر يونايتد يتغلب على ريال مدريد بركلات ترجيح ضمن كأس الأبطال الدولية
[24/يوليو/2017]
كاليفورنيا – سبأ :
 تغلب فريق مانشستر يونايتد على ريال مدريد بركلات ترجيح فشل خلالها سبعة لاعبين في التسجيل عقب انتهاء مباراتهما في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم بالتعادل 1-1 في جنوب كاليفورنيا.

وتقدم يونايتد، الذي فاز 2-1 في ركلات الترجيح قبل نهاية الشوط الأول عندما انطلق أنطوني مارسيال داخل منطقة الجزاء متجاوزاً ثلاثة مدافعين ليهيأ الكرة إلى جيسي لينجارد ليسجل من مدى قريب.

وأجرى الفريقان العديد من التغييرات بين الشوطين وهو ما أثر على ايقاع اللعب.

ولعب الطقس الحار دوراً أيضاً في تراجع الأداء بينما بقي 65109 مشجعين في انتظار الهدف التالي.

وجاء الهدف في الدقيقة 69 بعدما ارتكب فيكتور ليندلوف مخالفة ضد تيو هرنانديز لاعب ريال داخل المنطقة ليسجل البرازيلي كاسيميرو من نقطة الجزاء.

وضاعت الركلات الأربع الأولى ما أثار ضحك الجماهير التي لم تشاهد الكثير من الفريقين في الشوط الثاني.

وسجل هنريخ مخيتاريان ودالي بليند ليونايتد بينما كان لويس ميجيل كويزادا الوحيد بين لاعبي ريال الذي نجح في هز الشباك في ركلات الترجيح.

سبأ
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