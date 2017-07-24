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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 05:54:47م
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مناقشة المشاريع الإنسانية لمنظمة كير العالمية بعمران
[24/يوليو/2017]
عمران - سبأ:
 ناقش محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم مع مدير البرامج والتواصل الحكومي لمنظمة كير العالمية محمد سعد، المشاريع الإنسانية التي نفذتها المنظمة بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وتطرق اللقاء إلى آلية عمل المنظمة للفترة المقبلة في جوانب المياه وتبني برامج وأنشطة تَخَلَّق فرص عمل.

واستعرض اللقاء البرامج الكفيلة بتحسين الوضع المعيشي للفئات المستهدفة وأهمها برامج النقد مُقَابِل العمل، وكذا مشاريع المياه من أجل الحصول على مياه نقية وصالحة للشرب.

وركز اللقاء على تدخلات المنظمة في مكافحة الكوليرا والإسهالات المائية في عدد من مديريات المحافظة للحد من إنتشار الوباء.

سبأ
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