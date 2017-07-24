سقوط عدد من الضحايا المدنيين في قصف لطيران التحالف الأمريكي على سورية دمشق – سبأ :

أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين في قصف شنه طيران "التحالف الأمريكي" على منازل سكنية في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور شرق البلاد .



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصادر أهلية في مدينة الميادين أن طائرات تابعة "للتحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة قصفت صباح اليوم منطقة تقاطع الفنش في مدينة الميادين شرق مدينة دير الزور بنحو 45 كم".



واضافت الوكالة ان القصف والذي شنه طيران التحالف في وقت يشهد ذروة في حركة الناس المتوجهين إلى أعمالهم وأراضيهم الزراعية ومحالهم التجارية "تسبب باستشهاد وإصابة عشرات المدنيين ووقوع أضرار جسيمة في البنى التحتية والممتلكات".



واشارت الى ان طيران "التحالف الأمريكي" كان قد قصف في 18 يوليو الجاري منازل في بلدة الكشكية على الضفة اليسرى لنهر الفرات التابعة لناحية هجين في منطقة البوكمال ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح ووقوع دمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ