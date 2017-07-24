محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صنعاء يفتتح شارع الثلاثين ويتفقد إمتحانات الثانوية بمديرية همدان صنعاء - سبأ:

افتتح محافظ صنعاء حنين محمد قطينة ومعه وكيل المحافظة فارس الكهالي اليوم شارع الثلاثين الممتد من مصنع شملان بمديرية همدان إلى خط الستين.



وفي الإفتتاح حث المحافظ قطينة مكتبي الزراعة وصندوق النظافة على بذل مزيد من الجهود لتشجير وتزيين الشوارع والجزر في كافة مديريات الطوق والمتداخلة مع أمانة العاصمة . . مثمنا جهود مكتبي الزراعة وصندوق النظافة في الحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة.



فيما أشار مدير مكتب الزراعة بالمحافظة محمد الدبا ونائب مدير صندوق النظافة عنتر الحباري إلى أن طول الشارع الذي تم إفتتاحه ألف و300 متر يحتوي على 290 شتلة فيكس وبنسيان موزعة على 93 حوض.



وأوضحا أن الدراسات مستمرة في تزيين وتشجير شارع ألـ 30 بمنطقة بيت زبطان الممتد إلى بيت بوس بمركز المحافظة خلال المرحلة الثانية وشارع العشاش من الصباحة حتى قرية حدة بالإضافة إلى تأهيل شارع تعز من جولة دار سلم وحتى قاع القيضي.



حضر الإفتتاح مدير عام المعلومات بالمحافظة علي زيد ونائب مدير مكتب الزراعة علي القيري ومدير صندوق النظافة بهمدان زايد كباس.



وكان محافظ صنعاء تفقد ومعه الوكيل فارس الكهالي سير إمتحانات الشهادة الثانوية في يومها الأخير بمركز الحسن الهمداني بمديرية همدان.



وأشاد المحافظ قطينة بجهود قيادة التربية والكادر التعليمي بالمحافظة في إنجاح العملية التعليمية والإمتحانية رغم الصعوبات التي فرضها إستمرار العدوان.



فيما أشار مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار إلى أن إمتحانات الشهادة الثانوية تكللت بالنجاح وفقا لما تم الإعداد له وطبقا للأنظمة والمعايير الإمتحانية المعدة من قبل اللجنة الفرعية للامتحانات بالمحافظة وخطة وزارة التربية والتعليم.



وثمن جهود وتفاعل الجميع لإنجاح الإمتحانات وفي المقدمة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات والمكاتب ذات العلاقة واللجان الأمنية ورؤساء المراكز الإمتحانية والمراقبين والملاحظين، والمعلمين.

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ