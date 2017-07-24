اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أسعار النفط ترتفع قبل اجتماع للمنتجين طوكيو ـ سبأ:

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في تعاملات اليوم مدعومة بتوقعات بأن الاجتماع المشترك الذي تعقده دول /أوبك/ وأخرى من خارج /أوبك/ في وقت لاحق اليوم قد يعالج ارتفاع إنتاج نيجيريا وليبيا العضوين في /أوبك/ والمعفيتين حتى الآن من حملة لخفض الإنتاج.



وارتفع سعر خام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر صباح اليوم 24 سنتا إلى 48.30 دولار للبرميل، كما وكان سعر التعاقد قد انخفض 1.24 دولار وبنسبة /2.5/ في المائة بعد توقع شركة استشارية حدوث ارتفاع في إنتاج أوبك خلال يوليو على الرغم من التعهد بكبح جماح الإنتاج.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم شهر سبتمبر 17 سنتا إلى 45.94 دولار.



ومن المقرر أن يجتمع وزراء من /أوبك/ ومن دول منتجة للنفط من خارج المنظمة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية لبحث اتفاقية خفض الإنتاج 1.8مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018 .

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ