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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 05:54:47م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وأعيان مديرية الحداء
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء مديرية الحداء والقيادات العسكرية فيها بحضور عضو مجلس النواب الشيخ ناجي صالح القوسي.
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا ويطرد موظفي الأوقاف والمعتصمين قرب المسجد الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، 16 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بدرجة كبيرة العام الحالي، قبل أن يتحسن في العام 2018.
الكأس الذهبية لكرة القدم: المكسيك حاملة اللقب تخسر من جامايكا
خسر منتخب المكسيك حامل اللقب من نظيره منتخب جامايكا لكرة القدم بهدف دون رد اليوم في كاليفورنيا ، ضمن دور نصف نهائي الكأس الذهبية 2017 الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).
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  اقتصاد
أسعار النفط ترتفع قبل اجتماع للمنتجين
[24/يوليو/2017]
طوكيو ـ سبأ:
سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في تعاملات اليوم مدعومة بتوقعات بأن الاجتماع المشترك الذي تعقده دول /أوبك/ وأخرى من خارج /أوبك/ في وقت لاحق اليوم قد يعالج ارتفاع إنتاج نيجيريا وليبيا العضوين في /أوبك/ والمعفيتين حتى الآن من حملة لخفض الإنتاج.

وارتفع سعر خام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر صباح اليوم 24 سنتا إلى 48.30 دولار للبرميل، كما وكان سعر التعاقد قد انخفض 1.24 دولار وبنسبة /2.5/ في المائة بعد توقع شركة استشارية حدوث ارتفاع في إنتاج أوبك خلال يوليو على الرغم من التعهد بكبح جماح الإنتاج.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم شهر سبتمبر 17 سنتا إلى 45.94 دولار.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء من /أوبك/ ومن دول منتجة للنفط من خارج المنظمة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية لبحث اتفاقية خفض الإنتاج 1.8مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018 .

سبأ
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