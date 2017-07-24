محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع لوحدات تنفيذ المشاريع الممولة دوليا برئاسة وزير الأشغال (مصحح) صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع موسع لوحدات تنفيذ المشاريع الممولة دوليا والمؤسسة العامة للطرق والجسور اليوم بصنعاء برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، الجوانب المتصلة بتسيير أعمال مشاريع الطرق والجسور والمشاريع الممولة دوليا.



وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل أول وزارة الأشغال الدكتور عبد الملك الجولحي ووكلاء قطاعات الوزارة للطرق والأشغال والشئون المالية والإدارية.. شدد وزير الأشغال على أهمية التقيد بمضامين العقود الموقعة من الجهات الممولة للمشاريع دوليا بما يضمن تعزيز الثقة وتسيير هذه المشاريع ضمن الاطار المؤسسي المحكم.



وأكد على أهمية التعاون مع صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور.. مثمنا دورهما في تغطية تنفيذ المشاريع على امتداد التراب الوطني للجمهورية اليمنية من المهرة إلى صعدة ومعالجة ما دمرته اله العدوان من مشاريع وخاصة شبكة الطرق والجسور واستهداف العدوان المستمر لها على مستوى الجمهورية.



ووجه الوزير مطلق وكلاء القطاعات المختلفة ومدراء الوحدات التنفيذية للمشاريع الممولة دوليا وصندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور، إعداد التقارير الخاصة بتسيير الأعمال بمختلف متعلقاتها والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع والأعمال باتجاه مناقشتها ومعالجتها.



وأشار وزير الأشغال العامة والطرق إلى حجم الصعوبات والضغوط والمشكلات التي يواجهها العاملين في مختلف الوحدات والقطاعات في ظل استمرار تداعيات العدوان على اليمن وشحة الإمكانيات .



وأكد في هذ الخصوص على أهمية الموائمة والتنسيق وتحقيق التكامل فيما بين العاملين بما يضمن تسيير الأعمال والالتزامات وفق الأوليات والإمكانات المتاحة والعمل بروح الفريق الواحد كون المسئولية تقع على عاتق الجميع.



وخلال الاجتماع استعرض عدد من الوكلاء ومدراء عموم الوحدات التنفيذية الجوانب المرتبطة بالإشكالات الخاصة ببعض المشاريع المتوقفة نتيجة استمرار العدوان وسبل معالجتها.



على صعيد متصل، ناقش وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق خلال لقاءه بعدد من المقاولين المنفذين لعدد من المشاريع الممولة دوليا الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعثرة نتيجة التأثيرات السلبية التي فرضها استمرار العدوان على اليمن.



وخلال اللقاء أكد الوزير غالب مطلق أهمية الشراكة القائمة بين الوزارة والمقاولين المنفذين للمشاريع الممولة دوليا ومصادر تمويلها ودعم قيادة الوزارة لحقوقهم القانونية بنفس قدر التزامها بنصوص العقود الموقعة مع الجهات الممولة دوليا.



وشدد على ضرورة الحفاظ على مستوى هذه الشراكة في ضوء الإمكانات المتاحة ومراعاة الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها اليمن في ظل إستمرار العدوان والحصار الجائر وما فرضه من تحديات اقتصادية على مختلف الأصعدة .



حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس لبيب عز الدين ومدير عام المشاريع بالمؤسسة المهندس شوقي القيلي ومدير عام المشاريع الممولة دوليا المهندس طه المحبشي ومدراء عموم الوحدات التنفيذية والمختصين بالوزارة .

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ