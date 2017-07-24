ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 05:57:02م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وأعيان مديرية الحداء
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء مديرية الحداء والقيادات العسكرية فيها بحضور عضو مجلس النواب الشيخ ناجي صالح القوسي.
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا ويطرد موظفي الأوقاف والمعتصمين قرب المسجد الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، 16 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بدرجة كبيرة العام الحالي، قبل أن يتحسن في العام 2018.
الكأس الذهبية لكرة القدم: المكسيك حاملة اللقب تخسر من جامايكا
خسر منتخب المكسيك حامل اللقب من نظيره منتخب جامايكا لكرة القدم بهدف دون رد اليوم في كاليفورنيا ، ضمن دور نصف نهائي الكأس الذهبية 2017 الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).
آخر الأخبار:
انعقاد ملتقى القوى المدنية في مواجهة الإرهاب بصنعاء
مناقشة الوضع الأمني بمحافظة عمران
دورة تدريبية حول إدارة مخيمات النازحين بعمران
وفد من الأمم المتحدة يصل صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس مجلس النواب يسلم مستشار سفارة روسيا مبادرة المجلس بشأن الأوضاع الراهنة
[24/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم مستشار سفارة جمهورية روسيا الإتحادية في اليمن الكسندر باليانين .

جرى خلال اللقاء إستعراض ومناقشة عدد من القضايا والمواضيع ذات الإهتمام المشترك.

وفي اللقاء أكد رئيس مجلس النواب أهمية تطوير علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومنها العلاقات البرلمانية والتعاون في هذا الإطار في كافة المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.

ولفت إلى ضرورة تعزيز الموقف الروسي خلال الظروف الراهنة في المحافل الدولية وخاصة المتفرعة من الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي .

وشدد الأخ يحيى علي الرعي على ضرورة الإستفادة من الخبرات والتجارب وعلى وجه الخصوص في مجال البناء البرلماني بما يعزز من الممارسة الديمقراطية وتطوير مفاهيم وقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشار إلى ضرورة أن توظف تلك القيم والمبادئ في خدمة البشرية سواءً على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

وسلم رئيس مجلس النواب خلال اللقاء المستشار الروسي نص وثيقة المبادرة التي أقرها وأعلنها مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بشأن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد وقدم له شرح عن مضمون هذه المبادرة، لتسليمها إلى مجلس الدوما ووزارة الخارجية في جمهورية روسيا الإتحادية للإطلاع عليها.

وحمًل رئيس مجلس النواب المستشار الروسي نقل تحياته إلى رئيس وأعضاء مجلس الدوما والمسئولين في جمهورية روسيا الاتحادية.

من جانبه عبر المسئول الروسي عن سعادته بهذا اللقاء .. مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وأهمية تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الروسي واليمني.

وأشار إلى أنه سينقل هذه المبادرة إلى المسئولين في جمهورية روسيا الإتحادية للإطلاع عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب .

سبأ
  المزيد من (محلي)
انعقاد ملتقى القوى المدنية في مواجهة الإرهاب بصنعاء
مناقشة الوضع الأمني بمحافظة عمران
دورة تدريبية حول إدارة مخيمات النازحين بعمران
وفد من الأمم المتحدة يصل صنعاء
مدير مكتب التربية بعمران يثمن جهود الكوادر التربوية في إنجاح الإمتحانات
مناقشة المشاريع الإنسانية لمنظمة كير العالمية بعمران
محافظ صنعاء يفتتح شارع الثلاثين ويتفقد إمتحانات الثانوية بمديرية همدان
اجتماع لوحدات تنفيذ المشاريع الممولة دوليا برئاسة وزير الأشغال (مصحح)
مناقشة آلية تعزيز الخدمات الطبية بمستشفى مكيراس العام بالبيضاء
مناقشة الوضع الصحي في هيئة مستشفى ذمار العام
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على العاصمة صنعاء
[24/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية مقبنة بتعز
[24/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على محافظة عمران
[24/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 42 غارة على عدد من المحافظات
[24/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان وبني بهلول
[24/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by