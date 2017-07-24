محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس النواب يسلم مستشار سفارة روسيا مبادرة المجلس بشأن الأوضاع الراهنة صنعاء - سبأ:

التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم مستشار سفارة جمهورية روسيا الإتحادية في اليمن الكسندر باليانين .



جرى خلال اللقاء إستعراض ومناقشة عدد من القضايا والمواضيع ذات الإهتمام المشترك.



وفي اللقاء أكد رئيس مجلس النواب أهمية تطوير علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومنها العلاقات البرلمانية والتعاون في هذا الإطار في كافة المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.



ولفت إلى ضرورة تعزيز الموقف الروسي خلال الظروف الراهنة في المحافل الدولية وخاصة المتفرعة من الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي .



وشدد الأخ يحيى علي الرعي على ضرورة الإستفادة من الخبرات والتجارب وعلى وجه الخصوص في مجال البناء البرلماني بما يعزز من الممارسة الديمقراطية وتطوير مفاهيم وقيم ومبادئ حقوق الإنسان.



وأشار إلى ضرورة أن توظف تلك القيم والمبادئ في خدمة البشرية سواءً على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.



وسلم رئيس مجلس النواب خلال اللقاء المستشار الروسي نص وثيقة المبادرة التي أقرها وأعلنها مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بشأن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد وقدم له شرح عن مضمون هذه المبادرة، لتسليمها إلى مجلس الدوما ووزارة الخارجية في جمهورية روسيا الإتحادية للإطلاع عليها.



وحمًل رئيس مجلس النواب المستشار الروسي نقل تحياته إلى رئيس وأعضاء مجلس الدوما والمسئولين في جمهورية روسيا الاتحادية.



من جانبه عبر المسئول الروسي عن سعادته بهذا اللقاء .. مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وأهمية تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الروسي واليمني.



وأشار إلى أنه سينقل هذه المبادرة إلى المسئولين في جمهورية روسيا الإتحادية للإطلاع عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب .

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ