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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 05:54:47م
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مناقشة آلية تعزيز الخدمات الطبية بمستشفى مكيراس العام بالبيضاء
[24/يوليو/2017]
البيضاء - سبأ:
ناقش اجتماع بمستشفى مديرية مكيراس العام بمحافظة البيضاء برئاسة مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور فواد ادريس اليوم آلية تعزيز تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى والإجراءات الوقائية لمكافحة وباء الكوليرا .

واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب مدير مكتب الصحة لشؤون مديريات رداع الدكتور محمد الحبسي تقرير مدير عام المستشفي الدكتور قاسم مفلول حول اهم الاحتياجات الأساسية والمعدات اللازمة للمستشفى التي تسهم في تقديم الخدمات المطلوبة في مختلف الأقسام وكذا من الكوادر المتخصصة والأدوية والمحاليل الخاصة بمرضى الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا.

وفي الاجتماع اكد مدير مكتب الصحة أهمية تكاتف الجميع من اجل تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين ، مؤكدا استعداد قيادة المحافظة تذليل أي صعوبات تواجه كوادر المستشفى ورفده بالكادر المتخصص.

إلى ذلك تفقد مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور فؤاد ادريس مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها مختلف أقسام مستشفى مكيراس للمواطنين.

وحث الكوادر الطبية على مزيد من الرعاية الصحية لنزلاء المستشفى.. مثمنا الدور الذي تقوم به منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية والمؤسسة الوطنية للاستجابة في دعم المستشفيات والمراكز الطبية والصحية وتوفير الأدوية للفرق الصحية المتنقلة ومنها مستشفي مكيراس لمكافحة وباء الكوليرا .

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