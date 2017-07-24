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مناقشة الوضع الصحي في هيئة مستشفى ذمار العام
[24/يوليو/2017]
ذمار - سبأ:
 ناقش وكيل محافظ ذمار محمود الجبين اليوم مع رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر حبيب علي ، الوضع الانساني والصحي في هيئة مستشفى ذمار العام .

وفي اللقاء ثمن الوكيل الجبين الدعم الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لقطاعات الصحة والزراعة والبيئة، مشير إلى أن هذا الدعم ساعد على الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

ولفت الى أهمية تقديم مزيد من الدعم لهيئة مستشفى ذمار العام كونها تمثل رئة المنظومة الصحية لمحافظة ذمار وخمس محافظات مجاورة، بما يمكنها من مواجهة كافة التحديات الماثلة أمامها والتي تتطلب دعم ومساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جانبه أشاد رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر حبيب علي، جهود قيادة وكوادر هيئة مستشفى ذمار العام واستمرارهم في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية رغم الصعوبات والتحديات.

وابدى استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعزيز الشراكة مع هيئة مستشفى ذمار العام وتقديم مزيد من الدعم في القطاعات الصحية التي تدعمها وحشد المنظمات الدولية الاخرى لدعم وتمويل القطاعات الذي لا تدعمها بما يسهم في انقاذ الوضع الصحي من الانهيار و تخفيف معاناة المجتمع .

بدوره ثمن رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور جمال حسن الشامي ماتقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دعم للهيئة مكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية .

واستعرض الدكتور الشامي ابرز المشاريع التي نفذتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هيئة مستشفى ذمار العام خلال العامين الأخيرين بتكلفة بلغت اكثر من 141 مليون ريال.

وأشار إلى أن لجنة الصليب الأحمر ساهمت في تقديم تجهيزات طبية لوحدة العناية المركزة وتجهيز صالة العمليات وتوفير 27 طلبية شهرية من الأدوية والمحاليل الطبية وإضافة أربع وحدات لثلاجة الموتى وصيانة دورات المياه وتوفير مضخة لشفط مياه الأمطار وتوصيل مصدر مياه وصيانة محطة الأكسيجين وتوفير مولدات كهربائية وبناء قدرات الكوادر الصحية.

وكان الوكيل الجبين ورئيس البعثة لجنة الصليب الأحمر قد اطلعا على سير العمل في أقسام الطوارئ العامة وعناية وصيدلية الطوارئ والصيدلية الخارجية ومصنع الأوكسجين وقسم الرقود ومركز الغسيل الكلوي والمخازن والتموين ووحدة معالجة سوء التغذية وقسم الأطفال وحديثي الولادة وقسم الأشعة وحدة معالجة الإسهالات المائية وثلاجة الموتى والورشة الفنية ووحدة إنتاج الطاقة في المستشفى ..

واستمعوا من رؤساء الاقسام الى شرح موجز عن طبيعة العمل في تلك الأقسام وابرز الصعوبات والتحديات التي تواجههم.

رافقهم في هذه الزيارات النائب الفني لرئيس الهيئة مستشفى ذمار العام الدكتور عبدالله الحداء ومساعد رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر صالح الحدي وعدد الأطباء ومنتسبي الهيئة.

سبأ
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