تدشين تسليم البطاقة الشخصية لعمال وموظفي قطاع البلديات والبيئة بأمانة العاصمة [24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

دشن أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد الزلب اليوم إجراءات تسليم عمال وموظفي قطاع البلديات والبيئة بالعاصمة البطاقة الشخصية ذات الرقم الوطني.



وفي التدشين أشاد جمعان بهذه الخطوة في قطع البطائق الشخصية لموظفي ومنتسبي قطاع البلديات والنظافة بهدف تصحيح الاختلالات في أكبر قطاع وظيفي بأمانة العاصمة وانهاء كثير من المشاكل مثل الازدواج الوظيفي وغيرها.



وأشار إلى أهمية امتلاك كافة العمال والموظفين للبطاقة الشخصية ذات الرقم الوطني حتى يتمكنوا من مواجهة كل الاجراءات الادارية وغيرها بصوره صحيحة وسهلة وكذا استلام مرتباتهم بطريقة سريعة وسلسه.



وثمن أمين محلي العاصمة جهود قيادة قطاع البلديات ومصلحة الاحوال المدنية.



بدوره أوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية أن هذه هي البداية الحقيقية للنزول الميداني على مستوى كل الفروع في المرافق والمصالح الحكومية بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات من أجل حصول كافة المواطنين وفقاً للقانون على البطاقة الشخصية.



وأشار الزلب إلى أن هدف النزول الميداني للمرافق الحكومية هو من أجل القضاء على الرشوة واصلاح كافة الاختلالات وكذا منع ابتزاز المواطنين من قبل السماسرة وتسهيل اجراءات الحصول على البطاقة الشخصية.



فيما أكد وكيل قطاع البلديات والبيئة بالعاصمة صنعاء المهندس عائض الشميري بحضور رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالأمانة عادل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق النظافة عبد العليم مقبل ومدير عام مشروع النظافة المهندس جمال جحيش... على ضرورة حصول كافة عمال وموظفي القطاع على الرقم الوطني واستبدل البطائق القديمة وانهاء التعامل بها اطلاقا وتصحيح كافة الاختلالات.. مشيرا إلى أن عدد موظفي وعمال قطاع البلديات والبيئة يصل الى قرابة 4500 شخص مابين عامل ومشرف واداري.



من جانبه اوضح مدير عام مكتب الاحوال المدنية والسجل المدني بالامانة العقيد فضل الجبوبي أنه تم توزيع كادر الاحوال المدنية لتسهيل اصدار البطاقة الشخصية لقطاع البلديات في اربع لجان تعمل في مشروع النظافة وصندوق النظافة وإدارة الحدائق والمنتزهات والزراعة..لافتا إلى سعي المصلحة لمنح الرقم الوطني لكافة الموظفين والعمال في مختلف القطاعات.



حضر التدشين مدير عام مكتب المالية بالأمانة ماجد العامري ومدير عام التوعية البيئية عبدالحليم السكري وعدد من المعنيين.

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