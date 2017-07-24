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نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يشيد بصمود القبيلة اليمنية في مواجهة العدوان
[24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
التقى نائب رئيس المجلس  السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، رئيس مصلحة شئون القبائل الشيخ احمد صالح دويد.

 وأشار نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى الإسهامات الإيجابية والفاعلة التي يقدمها مشائخ وأعيان ووجهاء اليمن في سبيل الحد من تداعيات الحصار والحرب الشاملة التي يشنها العدوان السعودي على اليمن وما جسدته القبيلة من أنموذج للتكامل والتجانس حافظ على النسيج الاجتماعي والسلم والأمن الاجتماعيين ومواجهة الاستهداف المنظم من قبل العدوان لليمن وقبائله الحرة والصامدة.

 وأشاد الدكتور لبوزة بصمود القبيلة اليمنية في مواجهة العدوان الغاشم ،الذي يسعى إلى تمزيق اليمن وتحويله إلى كنتونات متناحرة ليستأثر بثرواته ومقدراته متناسيا أن الإنسان اليمني على الدوام تواق إلى الحرية والتحرر من الهيمنة.

كما أكد حرص المجلس السياسي الأعلى على إعادة الاعتبار للقبيلة اليمنية ورجالها والالتقاء برموزها وتبادل الرأي والمشورة معهم وبما يعزز المشاركة في اتخاذ القرار وتقدير المواقف تجاه ما يتعرض له اليمن من عدوان غير مسبوق.

فيما أعرب الشيخ احمد صالح دويد عن شكره وتقديره لنائب رئيس المجلس السياسي الأعلى وما يبذله المجلس من جهود حثيثة في سبيل أن يتجاوز اليمن ما يتعرض له من عدوان وحصار ومؤامرة وكذا اهتمامه الكبير بالتواصل الدائم مع مشائخ اليمن وتلمس همومهم وقضايا مناطقهم.

 وأكد أن القبيلة اليمنية ستبقى إلى جانب الدولة والسير قدما وبكل جهد وتضحية في سبيل صد العدوان ومساندة الجهود الوطنية الشعبية والرسمية بما يحقق المصلحة العامة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة وشئون الوحدات محمد شوكت.
سبأ
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