مجلس الشورى يبارك مبادرة مجلس النواب [24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

بارك مجلس الشورى، المبادرة التي أطلقها مجلس النواب, والتي تضمنت وقف الحرب ورفع الحصار وفتح المطارات والموانئ والدعوة إلى الحوار، وحددت المبادئ لإنقاذ الأوضاع الصحية والاقتصادية وتغليب المصلحة العليا للوطن.



وأشار مجلس الشورى في بيان صادر عنه اليوم، إلى أن المبادرة وصفت الحالة المأساوية والخطيرة التي يعاني منها اليمن, والتي راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر, حيث توسعت رقعة الفقر والمرض والجوع , ودمرت البنية التحتية التي بناها الشعب اليمني بتضحياته الجسام منذ الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر.



ولفت المجلس إلى إن معظم المنظمات الدولية وثقت في تقاريرها الإحصائية الأضرار التي لحقت باليمن.. مشيرا إلى أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية لم يبالي بذلك واستمر في عدوانه وحصاره الظالم.



وقال البيان" وعليه فإن المجلس يثمن ويبارك ويؤيد المبادرة التي تقدم بها مجلس النواب". .. مطالبا مجلس الأمن والدول الدائمة العضوية إلى الدعوة إلى إيقاف الحرب الظالمة وفك الحصار عن الشعب اليمني الشجاع والصابر.



وحيا مجلس الشورى صمود الشعب اليمني وثباته في مواجهة هذا العدوان الظالم.

سبأ