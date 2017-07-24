رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وأعيان مديرية الحداء [24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء مديرية الحداء والقيادات العسكرية فيها بحضور عضو مجلس النواب الشيخ ناجي صالح القوسي.



وفي اللقاء أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بما تمثله مديرية الحداء وقبائلها ورجالها من قيمة وطنية لا تقبل المزايدة في كافة المراحل الوطنية من تاريخ اليمن وانطلاق أبنائها دوما في مقدمة الصفوف للدفاع عن اليمن وثورته ووحدته واستقلاله وعزته وكرامته.



وأشار إلى الأدوار البطولية التي يسجلها أبناء الحداء في المعركة الدائرة ضد الغزو والاحتلال والعدوان السعودي الأمريكي الصهيوني وما تقدمه المديرية من تضحيات ومبادرات دائمة ومتجددة .



وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن المديرية وأبنائها وكافة أبناء القبائل الشرفاء وأبناء محافظة ذمار يحضون بإهتمام المجلس السياسي وأن معالجة كافة المشاكل التي تواجه المديرية جراء الظروف المؤقتة التي فرضها العدوان والحصار تتم أولا بأول وأن تكامل الأدوار بين الجميع قائم ولن يستطيع احد أن يفت فيه أو يؤثر عليه .



ولفت إلى أن وعي أبناء الحداء وقبائلها هو جزء حيوي من وعي أبناء اليمن الذين صمدوا طوال هذه الفترة في مواجهة العدوان وصده وإفشال كل مخططاته.



من جانبهم أكد مشائخ وأعيان مديرية الحداء والقادة العسكريين المنتمين إليها وقوفهم صفا واحدا في مواجهة العدوان مع جميع أبناء اليمن الذين هم على وعي كامل منذ أول لحظات العدوان بالعدو الحقيقي لليمن والشعب اليمني وما يراد للوطن أن يصل اليه من خراب ودمار وتفتت.



كما أكدوا استمرار التضحيات في سبيل عودة اليمن إلى مجده ودوره التاريخي والإنساني.



وثمن أبناء الحداء ما يقدم من جهود من قبل القيادة السياسية لليمن ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وما يقدمه القادة المتميزين في الميادين من تضحيات وما يحققوه من انتصارات أصبحت محل إعجاب العالم ورفعت رأس اليمن عاليا وعززت من الصمود الأسطوري لليمن في مواجهة اكبر عدوان عالمي عليه.



كما استعرض أبناء المديرية عدد من المشكلات والبرامج التي تحتاج دعم من المجلس السياسي الأعلى في سبيل تعزيز دور أبناء المديرية وقبائلها.

سبأ