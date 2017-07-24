نائب وزير التربية يؤكد حرص الوزارة على تدريب وتأهيل المعلم [24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي حرص الوزارة على تأهيل وتدريب المعلمين.



وخلال زيارته اليوم لمعلمات محافظة الجوف المشاركات في برنامج تدريب معلمات الريف بالمعهد العالي لاعداد المعلمين بصنعاء إلى اهمية البرنامج في تأهيل معلمات الريف وصقل مهاراتهن التربوية واسهام ذلك في النهوض بالعملية التعليمية في الارياف والمناطق النائية.



وحث المعلمات المشاركات في البرنامج لبذل قصارى جهدهن للاستفادة من مفردات البرنامج لضمان تطوير معارفهن بما يلبي احتياجات مدارسهن ويرتقي بالعملية التعليمية فيها .



واستمع الدكتور الحامدي من القائمين على البرنامج التدريبي إلى شرح موجز حول الجهود المبذولة لإنجاح البرنامج .

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