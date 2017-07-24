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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 04:24:04م
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وزير التربية يستغرب تطبيق قرار المعدل التراكمي لطلاب الشهادة العامة بالمحافظات المحتلة
[24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
 استغرب وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي تطبيق قرار المعدل التراكمي في اختبارات الشهادة العامة بالمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة.  

ووصف الوزير الحوثي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) القرار بالمتسرع وغير المدروس ومنافي لقواعد وأساسيات الشهادة العامة التي تقع مسؤولية تنفيذها بيد القطاع المختص بالوزارة بإعتبارها أداة قياس لمستوى التحصيل العلمي لدى الطالب وهو الفارق بين امتحانات النقل وامتحانات الشهادة العامة. 

موضحا أن القرار يعطي المدارس صلاحيات بمنح طالب الشهادة العامة " اساسي، ثانوي  " 50 درجة وهي درجة النجاح دون دخول الإختبار النهائي وذلك من خلال  احتساب 40 درجة للصفين السابقين لصف الشهادة العامة و 10 درجات أعمال السنة .

واشار وزير التربية والتعليم الى الانعكاسات السلبية لهذا القرار غير المسؤول نتيجة الإشكالية المتعلقة  بمصداقية مدارس الجمهورية بمنح درجات أعمال السنة المحددة ب 20 بالمئة من الدرجة النهائية للمادة بعيدا عن أعمال التقويم والشروط والمعايير حيث يحصل معظم الطلاب على أعمال السنة بدرجة عالية تتراوح بين 17 إلى 20 درجة.  
  
 ودعا الوزير الحوثي الوطنيين وأولياء الأمور للوقوف ضد هذا القرار لما له من آثار كارثية على المستقبل العلمي لأبنائنا الطلاب والعملية التعليمية برمتها.

وبين أن الوزارة واستشعارا منها لخطورة الموقف وحرصا منها على مستقبل أبنائنا الطلاب تم إحالة الموضوع لذوي الاختصاص بالوزارة لإعطاء الرأي العلمي حول هذا القرار والذين بدورهم فندوا المأخذ والعيوب المترتبة على تطبيق هذا القرار .

وفيما يلي صور نص المآخذ والعيوب المترتبة على تطبيق قرار احتساب المعدل التراكمي لطلاب الشهادة العامة :


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