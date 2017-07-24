نائب وزير التربية يتفقد سير الامتحانات بالمعهد العالي لاعداد المعلمين بصنعاء [24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المعهد العالي لاعداد وتأهيل المعلمين بصنعاء.



وخلال الزيارة استمع الدكتور الحامدي من عميد المعهد جلال المقرمي إلى شرح حول الجهود المبذولة لإعداد وتدريب المعلمين في اقسام المعهد ال 14 وكذا الآليات المتبعة لضمان نجاح الإمتحانات.



وأكد نائب الوزير أهمية إعداد وتأهيل المعلم بإعتباره حجر الزاوية في العملية التعليمية، مشيرا إلى الدور المعول على هذه المعاهد لضمان الإرتقاء بمستوى الاداء.



وحث منتسبي المعهد بالجد والاجتهاد ومواصلة تطوير القدرات بما يمكن من الإسهام الفاعل في الإرتقاء بالعملية التعليمية.

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