ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 04:24:04م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وأعيان مديرية الحداء
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء مديرية الحداء والقيادات العسكرية فيها بحضور عضو مجلس النواب الشيخ ناجي صالح القوسي.
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا ويطرد موظفي الأوقاف والمعتصمين قرب المسجد الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، 16 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بدرجة كبيرة العام الحالي، قبل أن يتحسن في العام 2018.
الكأس الذهبية لكرة القدم: المكسيك حاملة اللقب تخسر من جامايكا
خسر منتخب المكسيك حامل اللقب من نظيره منتخب جامايكا لكرة القدم بهدف دون رد اليوم في كاليفورنيا ، ضمن دور نصف نهائي الكأس الذهبية 2017 الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).
آخر الأخبار:
اجتماع لوحدات تنفيذ المشاريع الممولة دوليا برئاسة وزير الأشغال
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يشيد بصمود القبيلة اليمنية في مواجهة العدوان
مجلس الشورى يبارك مبادرة مجلس النواب
نائب وزير التربية يؤكد حرص الوزارة على تدريب وتأهيل المعلم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
نائب وزير التربية يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير 
[24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية. 

 حيث اطلع على سير الامتحانات بمركز غمدان الإمتحاني بأمانة العاصمة واستمع من القائمين على المركز الى شرح حول الجهود المبذولة لإنجاح العملية الإمتحانية.  

وخلال الزيارة اشاد نائب الوزير بجهود الجميع واسهاماتهم في إنجاح امتحانات الشهادة العامة لهذا العام متجاوزين كل الصعاب والاشكاليات التي افرزتها الظروف الاستثنائية الصعبة التي نعيشها ومنها حملة الدعايات المغرضة التي استهدفت سير العملية الإمتحانية. 
 
وأشاد بمستوى الإنضباط الذي لمسه في المركز الامتحاني ، متمنيا لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح .
سبأ
  المزيد من (محلي)
اجتماع لوحدات تنفيذ المشاريع الممولة دوليا برئاسة وزير الأشغال
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يشيد بصمود القبيلة اليمنية في مواجهة العدوان
مجلس الشورى يبارك مبادرة مجلس النواب
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وأعيان مديرية الحداء
نائب وزير التربية يؤكد حرص الوزارة على تدريب وتأهيل المعلم
وزير التربية يستغرب تطبيق قرار المعدل التراكمي لطلاب الشهادة العامة بالمحافظات المحتلة
نائب وزير التربية يتفقد سير الامتحانات بالمعهد العالي لاعداد المعلمين بصنعاء
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة بمديرية المتون بالجوف
رئيس الوزراء يكرم مدير فرع الهيئة العامة للبريد بمحافظة الحديدة
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وكيل محافظة سقطرى وعدد من أبناء المحافظة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على العاصمة صنعاء
[24/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية مقبنة بتعز
[24/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على محافظة عمران
[24/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 42 غارة على عدد من المحافظات
[24/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان وبني بهلول
[24/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by