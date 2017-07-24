نائب وزير التربية يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير [24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.



حيث اطلع على سير الامتحانات بمركز غمدان الإمتحاني بأمانة العاصمة واستمع من القائمين على المركز الى شرح حول الجهود المبذولة لإنجاح العملية الإمتحانية.



وخلال الزيارة اشاد نائب الوزير بجهود الجميع واسهاماتهم في إنجاح امتحانات الشهادة العامة لهذا العام متجاوزين كل الصعاب والاشكاليات التي افرزتها الظروف الاستثنائية الصعبة التي نعيشها ومنها حملة الدعايات المغرضة التي استهدفت سير العملية الإمتحانية.



وأشاد بمستوى الإنضباط الذي لمسه في المركز الامتحاني ، متمنيا لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح .

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