رئيس الوزراء يكرم مدير فرع الهيئة العامة للبريد بمحافظة الحديدة [24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

كرم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مدير عام فرع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بمحافظة الحديدة محمد خالد الوجيه، تقديرا وعرفانا لجهوده وجميع العاملين في الفرع في أداء واجباتهم وتقديم الخدمات البريدية للمجتمع بشكل نوعي ومتميز.



وفي التكريم الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المهندس محمد علي مرغم، اعتبر رئيس الوزراء هذا التكريم تكريما أيضا للهيئة العامة للبريد على مستوى المركز والفروع، لدورها الهام الذي اضطلعت به خلال المِحنة الراهنة التي يمر بها الشعب اليمني بسبب العدوان السعودي والحصار واستمرارها في تقديم خدماتها العامة، خاصة للموظفين والمتقاعدين رغم التحديات القائمة.



وأشار إلى ما تبذله هيئة البريد من أعمال متواصلة فيما يخص فتح حسابات لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة لضمان حقوقهم من المرتبات التي لم تصرف وتحديدا أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2016 م، ويناير وفبراير ومارس 2017 م بواقع 100٪‏ ، وكذلك النسبة المحددة من بقية مرتبات العام الجاري والبالغة 20٪‏ .



وثمن الدكتور بن حبتور، تلك الجهود التي يبذلها البريد الوطني وقيادته وجميع موظفيه وعامليه في سبيل إنجاز مهامهم الوطنية في هذه اللحظة الفارقة من حياة الشعب اليمني .



وأعرب عن تمنياته للجميع التوفيق والنجاح في إنجاز مهامهم الراهنة والمقبلة ومواصلة الدور الريادي لهذه المؤسسة الوطنية في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه.

سبأ