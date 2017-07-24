رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وكيل محافظة سقطرى وعدد من أبناء المحافظة [24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وكيل محافظة أرخبيل سقطرى هاشم سعد السقطري وعدد من أبناء المحافظة.



واستمع رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه من الوكيل وأبناء المحافظة إلى شرح عن طبيعة معاناة أبناء المحافظة جراء الاحتلال الإماراتي لها وموت المرضى دون تمكن ذويهم من نقلهم إلى خارج الجزيرة نتيجة توقف الطيران منذ ما يزيد عن ستين يوما من وإلى الجزيرة وتوقف عمليات النقل البحري وتخصيص الإمارات لرحلات جوية تحت مسمى المساعدات الإنسانية فيما تقوم الطائرات الإماراتية بنقل الأسماك والكائنات البحرية من الجزيرة إلى الأسواق الإماراتية.



وأشار أبناء المحافظة إلى الجهود التي تقوم بها السلطة المحلية والأهالي في سبيل منع نقل الأحجار والشتلات والأشجار من المحافظة وكذا الأحجار والأصداف النادرة من شواطئ سقطرى والحد من التدمير الممنهج للبيئة الطبيعية والنادرة في المحافظة التي تعتبر من الجزر والمحميات البيئية العالمية التي ظلت معزولة عن التدخل البشري السلبي لآلاف السنين.



وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى لأبناء محافظة سقطرى أنها في أولويات الاهتمام وأن مناقشة أوضاعهم والتخفيف عنهم جارية دون توقف ولن يالوا الجميع جهدا في سبيل التخفيف عنهم وحماية سقطرى التي تعتبر من أندر الجزر الطبيعية العالمية والتي يسعى الاحتلال الإماراتي والعدوان إلى النيل منها ومن أبنائها في اطار مخططه التدميري لليمن وشعبه.



وأشاد الأخ صالح الصماد بمستوى الوعي المتقدم لأبناء سقطرى وصمودهم وتفكيرهم الدائم في الحافظ على بيئة المحافظة وتماسك أبنائها ووحدة النسيج الاجتماعي اليمني فيها.



من جانبه أشار نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أهمية العمل القائم على التنسيق بين الجميع في سبيل التخفيف عن أبناء محافظة سقطرى جراء تبعات الاحتلال الإماراتي والاهتمام بالجوانب الصحية والتعليمية والخدمية لهم.

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