مدير التعليم الفني بعمران : طيران العدوان دمر معهد خمر المهني بالكامل [24/يوليو/2017] عمران -سبأ :



قال مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة عمران أمين الديدي " إن طيران العدوان السعودي الأمريكي دمّر معهد خمر المهني والتقني بالكامل ".





وأوضح مدير مكتب التعليم الفني خلال تفقده اليوم لموقع المعهد أن طيران العدوان استهدف المعهد مساء أمس بغارتين ما أدى إلى تدمير جميع أقسامه ومحتوياته.



واستنكر الديدي إمعان تحالف العدوان في تدمير واستهداف مقدرات اليمن ومنها المنشآت التعليمية ، مؤكداً أن هذا الاستهداف يتنافى مع كل المواثيق والأعراف والقانون الدولي الإنساني.

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