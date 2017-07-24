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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 01:17:00م
القوات البحرية تستهدف زورقا حربيا لقوى العدوان بالساحل الغربي
استهدفت القوات البحرية والدفاع الساحلي اليوم زورقا حربيا لقوى العدوان السعودي الأمريكي في الساحل الغربي. وأوضح مصدر في القوات البحرية والدفاع الساحلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم استهداف زورق لقوى العدوان في الساحل الغربي ما أدى إلى احتراقه.
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  محلي
مدير التعليم الفني بعمران : طيران العدوان دمر معهد خمر المهني بالكامل
[24/يوليو/2017] عمران -سبأ :

قال مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة عمران أمين الديدي " إن طيران العدوان السعودي الأمريكي دمّر معهد خمر المهني والتقني بالكامل ".


وأوضح مدير مكتب التعليم الفني خلال تفقده اليوم لموقع المعهد أن طيران العدوان استهدف المعهد مساء أمس بغارتين ما أدى إلى تدمير جميع أقسامه ومحتوياته.

واستنكر الديدي إمعان تحالف العدوان في تدمير واستهداف مقدرات اليمن ومنها المنشآت التعليمية ، مؤكداً أن هذا الاستهداف يتنافى مع كل المواثيق والأعراف والقانون الدولي الإنساني.
سبأ
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