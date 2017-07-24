محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طلاب الثانوية العامة ينهون امتحاناتهم بأمانة العاصمة والمحافظات

صنعاء ـ سبأ:

أنهى طلاب الثانوية العامة اليوم بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2016- 2017م.



وثمن وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي، جهود كل من أسهم في إنجاح امتحانات الشهادة العامة " أساسي، ثانوي ".



وعبر خلال تفقده ومعه وكيل الوزارة إبراهيم شرف، لسير امتحانات الشهادة الثانوية في يومها الأخير بمركزي شهداء السبعين والعلفي بأمانة العاصمة ومركز الإمام علي بن أبي طالب بمحافظة صنعاء، عن الشكر لكافة التربويين العاملين في العملية الامتحانية. متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح.



وأدان وزير التربية والتعليم استمرار العدوان في استهداف المنشآت التعليمية وآخرها مدرسة 22 مايو بمحافظة عمران أمس ما أدى إلى تدميرها.



وأكد أن هذا الاستهداف يعكس صلف تحالف العدوان وإصراره على استهداف التعليم ومستقبل الأجيال في إطار سياسة ممنهجه لتجهيل الشعب اليمني.



وكان وزير التربية ومرافقيه قد استمعوا من القائمين على المراكز إلى شرح حول الجهود التي بذلت لإنجاح الامتحانات.



رافقه خلال الزيارات عضو اللجنة العليا للاختبارات إسماعيل زيدان وعضو اللجنة الفنية مدير القناة التعليمية مصطفى المروني.

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ