محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يلتقي ممثل الصليب الأحمر الألماني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صنعاء - سبأ:



ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ خلال لقائه اليوم بصنعاء ممثلة الصليب الأحمر الألماني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استريد نيسان إمكانية توسيع الدعم المقدم من الصليب الأحمر لتشمل مجالات الطوارئ والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.



واستعرض اللقاء الذي ضم منسق البرامج للصليب الأحمر الألماني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فراتشيكا كيلر وممثلة في اليمن سوزان موليفي والمدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر اليمني الدكتور رسلي الحماطي مجالات الدعم خاصة ما يتعلق بمرضى السرطان والفشل الكلوي، و تدخلاتهم في مواجهة الكوليرا باليمن.



وفي اللقاء أشاد وزير الصحة بجهود الصليب الأحمر الألماني باليمن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر الذي تسبب في انعدام الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة والمحاليل والمستلزمات الطبية.



كما ثمن الدور الفاعل للصليب الأحمر الألماني والهلال اليمني في دعم المجال الصحي ومتطلباته ومساهمتهما في إنقاذ الوضع الإنساني والصحي باليمن، واستجابتهما لنداء الاستغاثة خصوصاً ما يتعلق بالكوليرا.



وأكد الدكتور بن حفيظ أهمية تقديم المزيد من الدعم في ظل الظروف التي تعاني منها الوزارة من نقص في الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والسرطان ومرض السكر والأمراض المزمنة الأخرى.



وطالب وزير الصحة الصليب الأحمر الألماني والهلال الأحمر اليمني بمزيد من الدعم لمراكز الغسيل الكلوي في عدد من محافظات الجمهورية، مشيراً إلى الوضع الكارثي بمراكز الغسيل الكلوي التي بات بعضها مهدداً بالإغلاق نتيجة انعدام الأدوية ومحاليل الغسيل.



وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تسهيل وتسيير أعمال وأنشطة الصليب الأحمر في البلاد وتذليل كافة الصعوبات للقيام بدوره الإنساني، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع الوزارة بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



من جانبها أشارت ممثلة الصليب الأحمر الألماني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن زيارتها تأتي استجابة للأحداث في اليمن والاطلاع على أنشطة الهلال الأحمر، مؤكدة التزام الصليب الأحمر الألماني بدعم الهلال الأحمر ليقوم بدوره تجاه الوضع الإنساني في اليمن والوصول لأكثر الناس احتياجا.



بدوره استعرض المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر اليمني الدكتور رسلي الحماطي ومنسق البرامج بالجمعية محمد الفقيه أنشطتها والتدخلات التي تقوم بها في دعم عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في بعض المحافظات بما فيها مراكز الغسيل الكلوي ومعالجة الكوليرا.



حضر اللقاء مستشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور غازي إسماعيل ومنسق البرامج في الصليب الأحمر الألماني باليمن بشير عبدالهادي.

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ