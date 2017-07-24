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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 11:58:56ص
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كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على الرد على مقترح المحادثات
[24/يوليو/2017] سول – سبأ :

حثت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم كوريا الشمالية على الإسراع في الرد على عرض عقد محادثات بينهما .

ولفتت إلى عدم صدور أي رد من بيونغ يانغ على مقترح سول لإجراء محادثات الصليب الأحمر من أجل مناقشة سبل استئناف لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين منذ الحرب الكورية / التي جرت في خمسينيات القرن الماضي/.

وقال المتحدث باسم الوزارة تيك تيه هيون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن منظمة الصليب الأحمر الكورية الجنوبية اقترحت على جارتها الشمالية عقد هذه المحادثات بين الكوريتين في الأول من أغسطس المقبل، غير أن الجانب الشمالي لم يصدر بعد أي رد عليه.

وأضاف ” أن الحكومة الكورية الجنوبية تنتظر بفارغ الصبر رد كوريا الشمالية، وتتطلع إلى رد الجانب الشمالي على مقترح سول الجدي في أسرع وقت ممكن”.

وأوضح أن بيونغ يانغ لم ترد أيضا على مقترح سول لعقد المحادثات العسكرية بين الكوريتين بهدف وقف الأعمال العدائية على طول المنطقة المنزوعة السلاح.
سبأ
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