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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 11:50:40ص
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طيران العدوان يشن 42 غارة على عدد من المحافظات
[24/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي يوم أمس 42 غارة على عدد من المحافظات مستهدفاً المواطنين والبنية التحتية والمنشئات الخدمية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن ست غارات على مدرسة الثلاياء في مديرية المدان بمحافظة عمران ما أدى إلى إصابة امرأتين وطفل ، كما شن غارتين على المعهد المهني في خمر .

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على جبل العين بمديرية ساقين و غارة على منطقة الغور بمديرية غمر ، و أربع غارات على مشتل مكتب الزراعة في منطقة العند و غارتين على منطقة آل الصيفي بمديرية سحار .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الجعملة و أربع غارات على منطقة طخية في مديرية مجز بصعدة ، و شن غارة على منطقة آل سالم بمديرية كتاف و غارتين على مديرية الظاهر .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة أيضاً غارة على البقع و استهدف المدينة بثلاث غارات فيما تعرضت منطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف مديرية نهم بمحافظة صنعاء بثلاث غارات وشن ثلاث غارات أخرى على مناطق متفرقة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، و غارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف .

وحسب المصدر شن طيران العدوان 13 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة و غارة على منطقة الربوعة في عسير .

سبأ
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