محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 42 غارة على عدد من المحافظات صنعاء - سبأ :



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي يوم أمس 42 غارة على عدد من المحافظات مستهدفاً المواطنين والبنية التحتية والمنشئات الخدمية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن ست غارات على مدرسة الثلاياء في مديرية المدان بمحافظة عمران ما أدى إلى إصابة امرأتين وطفل ، كما شن غارتين على المعهد المهني في خمر .



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على جبل العين بمديرية ساقين و غارة على منطقة الغور بمديرية غمر ، و أربع غارات على مشتل مكتب الزراعة في منطقة العند و غارتين على منطقة آل الصيفي بمديرية سحار .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الجعملة و أربع غارات على منطقة طخية في مديرية مجز بصعدة ، و شن غارة على منطقة آل سالم بمديرية كتاف و غارتين على مديرية الظاهر .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة أيضاً غارة على البقع و استهدف المدينة بثلاث غارات فيما تعرضت منطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف مديرية نهم بمحافظة صنعاء بثلاث غارات وشن ثلاث غارات أخرى على مناطق متفرقة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، و غارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف .



وحسب المصدر شن طيران العدوان 13 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة و غارة على منطقة الربوعة في عسير .

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ