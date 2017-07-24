محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدو السعودي خسائر فادحة خلال الساعات الماضية صنعاء ـ سبأ:

كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية.



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجيش السعودي في منفذ الطوال بجيزان محققة إصابات مباشرة، فيما تم تدمير آلية سعودية في كمين محكم للجيش واللجان خلف موقع الضبعة في نجران.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم في ذي ناعم بمحافظة البيضاء، كما تم استهداف تجمعات للمرتزقة وآلياتهم بمديرية الزاهر بالمحافظة.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية مباغته على مواقع المرتزقة باتجاه معسكر السلان بمديرية المصلوب محافظة الجوف نتج عنها مصرع وإصابة عدد منهم، كما استهدفت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة شمال مجمع الحزم ووادي هراب بمديرية خب والشعف أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



حسب المصدر تمكن أبطال الجيش واللجان من إحباط محاولة زحف للمرتزقة باتجاه منطقتي صبون والتبة السوداء في مديرية حيفان محافظة تعز أدت إلى مصرع عدد منهم، كما أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه بوابة التشريفات.



وأوضح المصدر أن قصفا مدفعيا للجيش واللجان استهدف تجمعات المرتزقة في التبة السوداء بمديرية الصلو ومنطقة الحريقية بمديرية ذباب محافظة تعز، في حين قتل خمسة من المرتزقة برصاص الجيش واللجان في وادي صالة وبير باشا بالمحافظة.



كما أكد المصدر مصرع القيادي المرتزق عبدالرزاق الهمداني برصاص الجيش واللجان بمديرية نهم، فيما استهدفت القوة الصاروخية تجمعا لآليات المرتزقة في حريب نهم كما لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم وتم إعطاب آليتين عسكريتين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وتم استهداف تجمعات المرتزقة وآلياتهم في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.



وفقا للمصدر قتل القيادي المرتزق شاكر علي أحمد الغزير أركان حرب كتيبة المدفعية باللواء العاشر في جبهة ميدي، واستهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي، فيما تم تدمير آلية للمرتزقة بصاروخ موجه في المنطقة نفسها.

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ