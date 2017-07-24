عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهلال الأحمر الفلسطيني: 21 إصابة خلال مواجهات باب الأسباط بالقدس المحتلة القدس المحتلة – سبأ:



قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الليلة الماضية ، إن 21 مواطنا فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات باب الأسباط في القدس المحتلة ، إثر قمع واعتداء قوات وشرطة الاحتلال عليهم.



وأوضحت الجمعية، أن من بين الإصابات، 15 إصابة بالرصاص “المطاطي”، حيث تم نقل 6 مصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج جراء إصابتهم بجروح ناجمة عن “أعيرة مطاطية” وجراء الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.



كما أصيب الليلة الماضية ، عدد من المواطنين الفلسطينيين في بلدة “الخضر” جنوب بيت لحم بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، بأن مواجهات اندلعت الليلة الماضية بين شبان تظاهروا تضامنا مع المسجد الأقصى ونصرة له، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة التل بالبلدة القديمة، أطلق خلالها الجنود نيران أسلحتهم ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المدمع.



وأضاف صلاح، أن المتظاهرين أحرقوا جيبا عسكريا، وأن المواجهات ما زالت مستمرة.

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ