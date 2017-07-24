محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد : عدم استقرار الأجواء خلال الـ24 الساعة القادمة





توقع المركز الوطني للأرصاد عدم استقرار الأجواء في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية وتشكل السحب الركامية في عدد من محافظات الجهورية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



كما توقع المركز في النشرة الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعده شمالا وحتى لحج جنوبا وامتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات مأرب، وشبوة، وحضرموت.



ودعا المركز المواطنين في تلك المحافظات إلى اخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة برياح وعواصف رعدية، كما نبه سائقي المركبات من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية.

سبأ [24/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :سبأ