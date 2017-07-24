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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 11:50:40ص
القوات البحرية تستهدف زورقا حربيا لقوى العدوان بالساحل الغربي
استهدفت القوات البحرية والدفاع الساحلي اليوم زورقا حربيا لقوى العدوان السعودي الأمريكي في الساحل الغربي. وأوضح مصدر في القوات البحرية والدفاع الساحلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم استهداف زورق لقوى العدوان في الساحل الغربي ما أدى إلى احتراقه.
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  عربي ودولي
معاقبة 210 آلاف مسؤول صيني في النصف الأول من 2017
[24/يوليو/2017]
بكين – سبأ:

أعلن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم أنه عاقب 210 آلاف مسؤول بسبب انتهاك القواعد الانضباطية للحزب في النصف الأول من عام 2017.

وأوضحت اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني ، أن من بين المسؤولين المعاقبين، 38 مسؤولا على مستوى المقاطعات أو الوزارات، بجانب أكثر من 1000 على مستوى الأقاليم وما يزيد عن 8400 على مستوى المحافظة فضلا عن 129 ألف مسؤول من المناطق الريفية والمؤسسات.

وأشارت اللجنة ، وهي أعلى هيئة رقابة انضباطية للحزب، إلى أن 415 ألف مسؤول صيني قد عوقبوا في عام 2016، بسبب انتهاك القواعد الانضباطية وغيرها من الانتهاكات.

سبأ
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