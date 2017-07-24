24قتيلا و 42 مصابا في انفجار سيارة مفخخة بكابول [24/يوليو/2017] كابول- سبأ :



قالت الشرطة في العاصمة الأفغانية كابول إن انتحاريا فجر سيارة ملغومة في المدينة اليوم الاثنين، ما ادى الى مقتل 24 شخصا واصابة 42 آخرين.



ونقلت قناة تولو الاخبارية الافغانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش قوله، ان 24 شخصا قتلوا وأصيب 42 آخرون بجروح في اعتداء هذا الصباح، فى كابول عندما اندفعت سيارة مفخخة على حافلة تنقل موظفين من وزارة المناجم.



ووقع الانفجار بحي الشرطة السادس في كابول بالقرب من منزل النائب الثاني للرئيس التنفيذي لسلطات أفغانستان محمد محقق.

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