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آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 11:50:40ص
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صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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  اقتصاد
صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
[24/يوليو/2017]
وشنطن – سبأ:

توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بدرجة كبيرة العام الحالي، قبل أن يتحسن في العام 2018.

وقال الصندوق في تحديث لتوقعات النمو في الاقتصاد العالمي، الذي أصدره اليوم الاثنين، إن النمو تباطأ بطريقة تعكس التباطؤ الأولي في النشاط الاقتصادي بالدول المصدرة للنفط في المنطقة.

وأضاف الصندوق “إن توقعات الاقتصاد العالمي 2017- 2018 لم تتغير كثيرا مقارنة مع توقعات نيسان الماضي”، متوقعا أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5ر3 بالمئة في العام الحالي وأن يرتفع إلى 7ر3 بالمئة في 2018.

وتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 9ر1 بالمئة في العامين الحالي 2017 و2018.

وتصدرت الهند الدول من ناحية النمو بنسبة 8 بالمئة للعام الحالي، فيما سجلت الأسواق الناشئة والمتقدمة في آسيا أعلى نمو اقتصادي بين المناطق في العالم وبنسبة 4ر6 بالمئة.

وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصادي السعودي بنسبة 6ر0 بالمئة في العام الحالي، بينما يرتفع إلى 4ر1 بالمئة في العام 2018.
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