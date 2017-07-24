محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القيادة القطرية لحزب البعث العربي تدين إعدام الأسرى بتعز صنعاء - سبأ:

أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، قطر اليمن، الجريمة النكراء التي ارتكبها مرتزقة العدوان بإعدام أربعة أسرى في محافظة تعز بطريقة بشعة يندى لها جبين الإنسانية.



وقالت القيادة القطرية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " إن هذه الجريمة البشعة تتشابه مع الجرائم التي ارتكبتها العناصر المسلحة التابعة للتنظيمات الإرهابية بحق الأسرى والأبرياء في كل من القُطر السوري والعراقي والليبي وهو ما يؤكد أن تلك العناصر الإرهابية تتزود من فكر ونهج واحد".



وأضاف البيان:" وما كان لهذه العناصر أن تتمادى وتنتشر لولا حصولها على دعم وتأييد أنظمة خليجية وحكومات دولية استغلت صمت المنظمات والهيئات الدولية وعدم جدية المجتمع الدولي بالقضاء عليها ".



و حمّل البيان تلك الدول والمنظمات المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ما قامت وما تقوم به قوى الشر و العدوان من جرائم بشعة بحق الشعب اليمني الذي يواجه عدوان غاشم وحصار جائر فُرض عليه بدون وجه حق أو جُرم ارتكبه سوى أنه يريد العيش على أرضه بعزة وكرامة وفي ظل سيادته الوطنية.

سبأ [24/يوليو/2017]سبأ