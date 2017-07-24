ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 24 - يوليو - 2017 الساعة 11:50:40ص
القوات البحرية تستهدف زورقا حربيا لقوى العدوان بالساحل الغربي
استهدفت القوات البحرية والدفاع الساحلي اليوم زورقا حربيا لقوى العدوان السعودي الأمريكي في الساحل الغربي. وأوضح مصدر في القوات البحرية والدفاع الساحلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم استهداف زورق لقوى العدوان في الساحل الغربي ما أدى إلى احتراقه.
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا ويطرد موظفي الأوقاف والمعتصمين قرب المسجد الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، 16 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بدرجة كبيرة العام الحالي، قبل أن يتحسن في العام 2018.
الكأس الذهبية لكرة القدم: المكسيك حاملة اللقب تخسر من جامايكا
خسر منتخب المكسيك حامل اللقب من نظيره منتخب جامايكا لكرة القدم بهدف دون رد اليوم في كاليفورنيا ، ضمن دور نصف نهائي الكأس الذهبية 2017 الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن 42 غارة على عدد من المحافظات
الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدو السعودي خسائر فادحة خلال الساعات الماضية
الهلال الأحمر الفلسطيني: 21 إصابة خلال مواجهات باب الأسباط بالقدس المحتلة
الأرصاد : عدم استقرار الأجواء خلال الـ24 الساعة القادمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
القيادة القطرية لحزب البعث العربي تدين إعدام الأسرى بتعز
[24/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، قطر اليمن، الجريمة النكراء التي ارتكبها مرتزقة العدوان بإعدام أربعة أسرى في محافظة تعز بطريقة بشعة يندى لها جبين الإنسانية.

وقالت القيادة القطرية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " إن هذه الجريمة البشعة تتشابه مع الجرائم التي ارتكبتها العناصر المسلحة التابعة للتنظيمات الإرهابية بحق الأسرى والأبرياء في كل من القُطر السوري والعراقي والليبي وهو ما يؤكد أن تلك العناصر الإرهابية تتزود من فكر ونهج واحد".

وأضاف البيان:" وما كان لهذه العناصر أن تتمادى وتنتشر لولا حصولها على دعم وتأييد أنظمة خليجية وحكومات دولية استغلت صمت المنظمات والهيئات الدولية وعدم جدية المجتمع الدولي بالقضاء عليها ".

و حمّل البيان تلك الدول والمنظمات المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ما قامت وما تقوم به قوى الشر و العدوان من جرائم بشعة بحق الشعب اليمني الذي يواجه عدوان غاشم وحصار جائر فُرض عليه بدون وجه حق أو جُرم ارتكبه سوى أنه يريد العيش على أرضه بعزة وكرامة وفي ظل سيادته الوطنية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن 42 غارة على عدد من المحافظات
الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدو السعودي خسائر فادحة خلال الساعات الماضية
القوات البحرية تستهدف زورقا حربيا لقوى العدوان بالساحل الغربي
الأرصاد : عدم استقرار الأجواء خلال الـ24 الساعة القادمة
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان وبني بهلول
طيران العدوان يشن غارتين على المعهد المهني بعمران
ضبط شحنة أدوية أثناء محاولة تهريبها بالحديدة
إصابة امرأتين وتدمير مدرسة ومسجد بغارات طيران العدوان على عمران
التكتل المدني: إعدام الأسرى انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني
جبهة أبناء المحافظات الجنوبية لمقاومة الغزو تدين إعدام أسرى في تعز
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 42 غارة على عدد من المحافظات
[24/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية سنحان وبني بهلول
[24/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على المعهد المهني بعمران
[23/يوليو/2017]
إصابة امرأتين وتدمير مدرسة ومسجد بغارات طيران العدوان على عمران
[23/يوليو/2017]
التكتل المدني: إعدام الأسرى انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني
[23/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by