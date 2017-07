Force de missiles annonce le lancement de l'étape post-Riyad [24/يوليو/2017]

SANA'A, 24 Juillet (SABA)-La force de missiles de l'armee et des comitees populaires a annoncé , le lancement de l'étape post-Riyad, après le lancement d'un missile de type de (Bourkan2-H balistique) sur les raffineries de pétrole dans la province de l'Arabie de Yanbu, qui a frappé sa cible avec précision.



Selon un communiqué publié par la force de missile, le lancement de cette étape vient en réponse au crime du massacre des prisonniers de l'armée et des forces populaires dans le distributeur à Taiz.



AM



SABA