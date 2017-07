Blessure de deux femmes et destruction d'un ecole et un mosquée par des raids aériens [24/يوليو/2017]

AMRAN, 24 Juillet (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé de nouveau son sixième raids contre le district d'Al-Madan au gouvernorat d'Amran , ce qui a conduit a la blessure de deux femmes et d'un enfant.



Une source locale a indiqué à SABA, que l'aviation de la Coalition de l'agressions saoudienne a lancé six raids contre une mosquée et une école dans la zone d'Al-Thoulaia au dsitirct de Madan, ce qui a conduit à la blessure de deux femmes et un enfant.



La source a ajouté que les raids ont causé la destruction d'une mosquée et d'une école d'une façon total et des dégâts aux appartements voisins.



AM



SABA