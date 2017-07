MARIB: Meurtre d'un certain nombre des mercenaires et destruction de deux véhicules militaire y appartenant [24/يوليو/2017]

MARIB, 24 Juillet (SABA)-Un certain nombre de mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués et deux vehicules miliaire y appartenant dans un bombardement de l'artillerie, qui a ciblé leurs rassemblements au district de Sourwah à Marib.



Une source militaire a indiqué à SABA, que un bombardement de l'artillerie a ciblé de rassemblements des mercenaires de la Coalition de l'agression au district de Sourwah, ce qui a conduit à la destruction de deux vehicules et la mort de certain éléments de mercenaires .

La source a ajouté qu'on a tué trois mercenaires de l'agression aux diverses zones à Sourwah.



